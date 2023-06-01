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Новости спорта Теннис WTA
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Елена Рыбакина обновила личный рекорд на "Ролан Гаррос"

Елена Рыбакина обновила личный рекорд на "Ролан Гаррос"
©instagram.com/lenarybakina

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина продлила свою победную серию после успешного выступления во втором раунде "Ролан Гаррос". На этой стадии она победила Линду Носкову из Чехии, сообщают Vesti.kz.

Таким образом, включая Кубок Билли Джин Кинг, Рыбакина выиграла 11 матчей на грунтовых кортах в 2023 году: это ее самый высокий результат за один сезон.

Напомним, что в третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо. Матч состоится 2 июня.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Ролан Гаррос

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