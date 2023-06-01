Елена Рыбакина обновила личный рекорд на "Ролан Гаррос"

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина продлила свою победную серию после успешного выступления во втором раунде "Ролан Гаррос". На этой стадии она победила Линду Носкову из Чехии, сообщают Vesti.kz.

Таким образом, включая Кубок Билли Джин Кинг, Рыбакина выиграла 11 матчей на грунтовых кортах в 2023 году: это ее самый высокий результат за один сезон.

Напомним, что в третьем круге Открытого чемпионата Франции Елена сыграет против испанки Сары Соррибес Тормо. Матч состоится 2 июня.

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