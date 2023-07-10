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Новости спорта Теннис WTA

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День возвращения долгов. За счет чего Рыбакина обыграет неудобную соперницу на Уимблдоне?

День возвращения долгов. За счет чего Рыбакина обыграет неудобную соперницу на Уимблдоне?
©Porsche Tennis Grand Prix

Одна из главных интриг восьмого игрового дня Уимблдона заключается в том, сумеет ли третья ракетка мира Елена Рыбакина прервать неудачную серию игр против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (№13). Пока счет личных встреч между ними 2:0, и он не в пользу казахстанки. Корреспондент Vesti.kz уверен, что сегодня неприятной тенденции будет положен конец.

В феврале, на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), Хаддад-Майя не пропустила Елену в полуфинал соревнований - 3:6, 6:3, 6:2.

А спустя два месяца их пути пересеклись в Штутгарте (Германия), и тогда казахстанка не смогла доиграть встречу. Она снялась с игры при счете 1:6, 1:3 в пользу Беатрис.

Почему же мы уверены, что Рыбакиной будет по силам сломить сопротивление Хаддад-Майи сегодня? Пройдемся по отдельным пунктам.

Пришло время играть на траве

Прошлые матчи между Рыбакиной и Хаддад-Майей состоялись на твердом покрытии хард и на грунте. Предстоящая встреча пройдет уже на траве, и на этом покрытии результаты бразильянки не столь впечатляющие. Если Елена в прошлом году выиграла Уимблдон, тем самым одержав крупнейшую победу в карьере именно на этом быстром покрытии, то Беатрис прежде ни разу не проходила даже дальше второго раунда в Лондоне.

С другой стороны, за свою карьеру Хаддад-Майя выиграла два одиночных титула WTA, и оба - на травяных турнирах. Пусть это были и турниры категории WTA 250, но свое умение выступать на этом покрытии Беатрис продемонстрировала сполна.

Но конкретно в этой ситуации, в рамках 1/8 финала на Уимблдоне, когда их пути с Еленой впервые пересекутся на траве, - это может сыграть определяющую роль.

Затраченные силы и время

Рыбакина на этом турнире играет только в одиночном разряде, и в первых трех кругах суммарно затратила четыре часа и 27 минут. На ее пути встречались Шелби Роджерс (№49), Ализе Корне (№74) и Кэти Бултер (№89). Много времени на решение вопросов Елена не затрачивает, а за весь турнир она проиграла только один сет - стартовый в игре с Роджерс.

А вот Хаддад-Майя играет на Уимблдоне во всевозможных разрядах. В одиночке она обыграла трех соперниц, затратив на матчи шесть часов и 14 минут. Беатрис проигрывала стартовые сеты Юлии Путинцевой (№56) и Жаклин Кристиан (№133), а вот Сорану Кырстю (№37) переиграла без потерь. Любопытно, что в рамках текущего турнира на пути бразильянки встречаются лишь соперницы из Казахстана и Румынии (по две).

С учетом матчей в паре и миксте она провела на корте уже ровно 11 часов, и это почти в два с половиной раза больше, чем Рыбакина. Поэтому сил у казахстанки должно было остаться куда больше. Если в миксте Хаддад-Майя уже проиграла на стадии второго круга, то второй раунд в женской паре ей предстоит сыграть сегодня. Сначала она проведет встречу с Рыбакиной в одиночном разряде, а после непродолжительного перерыва должна будет выступить и в паре. Поэтому ей нужно будет еще и распределять свою энергию, и это явно на руку ее казахстанской сопернице.

Горящее желание взять реванш

Оба поражения в противостоянии с Беатрис стали для Елены обидными. В Абу-Даби она повела по партиям, но не удержала преимущество, а в Штутгарте плохое самочувствие вообще не дало ей показать свои возможности. Теперь лучшая теннисистка Казахстана, понимая, что находится в хорошей форме, постарается реваншировать те события.

Сделать это на центральном корте турнира с самой богатой историей, где она год назад выиграла крупнейший титул в карьере, будет вдвойне приятно. Вряд ли Рыбакина сильно акцентирует свое внимание на прошлых встречах с Хаддад-Майей, но они точно послужат дополнительным стимулом для нее.

Напомним, что матч между Рыбакиной и Хаддад-Майей пройдет первым запуском на центральном корте. Он начнется в 18:30 по времени Астаны. Подробнее читайте здесь:

Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/4 финала Уимблдона

Фото: Уимблдон©️

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Метки:
теннис теннис большой WTA Рыбакина Елена Казахстан Уимблдон Великобритания Лондон Бразилия

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