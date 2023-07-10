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Новости спорта Теннис WTA

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Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/4 финала Уимблдона

Прямая трансляция матча Рыбакиной за выход в 1/4 финала Уимблдона
©Уимблдон

Сегодня, 10 июля, третья ракетка мира и лучшая теннисистка страны Елена Рыбакина поборется за выход в четвертьфинал Уимблдона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящей встрече с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (№13).

Встреча между Рыбакиной и Хаддад-Майей начнет программу дня на центральном корте. Старт игры запланирован на 18:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал Q Sport Qazaqstan. Также трансляция будет доступна здесь.

Счет личных встреч между 24-летней Рыбакиной и 27-летней Хаддад-Майей пока не в пользу казахстанки - 0:2. В этом году их пути пересекались на турнирах в Абу-Даби (ОАЭ) и Штутгарте (Германия). Сначала Беатрис выиграла со счетом 3:6, 6:3, 6:2, а в Штутгарте Елена не сумела доиграть встречу при 1:6, 1:3 в пользу соперницы.

Теперь задача Рыбакиной - не только пробиться в четвертьфинал и приблизиться на шаг к защите прошлогоднего титула, но и взять реванш хотя бы за один из двух матчей. Если казахстанка уже выигрывала этот "Большой шлем", то Беатрис впервые в карьере пробилась дальше второго круга на уимблдонском турнире. 

В параллельном матче 1/8 финала сыграют Онс Жабер (№6) из Туниса и чешка Петра Квитова (№9). Именно с победительницей этого противостояния лучшая из пары Рыбакина - Хаддад-Майя сыграет в четвертьфинале. Жабер - прошлогодняя финалистка Уимблдона, которую Елене переиграла в историческом матче. А Квитова выигрывала турнир дважды (2011, 2014).

Отметим, что сегодня также сыграет казахстанка Анна Данилина. Во втором круге смешанного разряда (микста) она с французом Николя Маю будет противостоять россиянке Людмиле Самсоновой и итальянцу Андреа Вавассори. Этот матч пройдет третьим запуском на 15-м корте и начнется ориентировочно в 18:30 по времени Астаны. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

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Метки:
теннис теннис большой Уимблдон Лондон Великобритания Казахстан Рыбакина Елена WTA Бразилия Данилина Анна

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