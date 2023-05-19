Чемпионка "Ролан Гаррос" сделала заявление перед матчем с Рыбакиной на турнире в Риме

Чемпионка "Ролан Гаррос"-2017 Елена Остапенко из Латвии, занимающая 20-е место в мировом рейтинге, высказалась о предстоящей встрече с шестой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной в рамках 1/2 финала грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), сообщают Vesti.kz.

Матч состоится 19 мая и начнется в 23:00 по времени Астаны. Его в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports 2.

"Она (Рыбакина) очень сильно подает и хорошо играет в этом году, но я не знаю, является ли грунт ее лучшим покрытием. Здесь он немного медленнее, поэтому игроки, которые хорошо наносят удары, находятся в некотором невыгодном положении, потому что после нескольких геймов мяч становится тяжелее и летит медленнее. Мне нравится это покрытие, и я знаю, как двигаться. Я намного быстрее, чем несколько месяцев назад", - приводит слова Остапенко Internazionalibnlditalia.com.

Отметим, что первый полуфинал, между россиянкой Вероникой Кудерметовой (№12) и украинкой Ангелиной Калининой (№47), состоится в 19:30, и он также будет показан телеканалом Setanta Sports 2.

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