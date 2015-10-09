Чемпионка из России сделала громкое признание о Рыбакиной

13-летняя российская теннисистка Александра Карабанова, ставшая победительницей престижного юниорского турнира Les Petits As, в интервью "Чемпионату" рассказала, за какими звёздами мирового тенниса следит и с кем ассоциирует собственный стиль игры, передают Vesti.kz.

В числе топ-игроков, за которыми внимательно наблюдает юная спортсменка, Карабанова отметила первую ракетку Казахстана Елену Рыбакину.

"Да, (теннис) смотрю. Меня очень вдохновляют Янник Синнер и Елена Рыбакина. Они очень спокойные, хорошо себя ведут на корте, практически не психуют. Мне нравится их стиль игры, и я беру с них пример. Мне кажется, он (мой стиль) больше похож на стиль Елены Рыбакиной, и своим главным оружием я считаю подачу. Ещё мой стиль скорее зависит от того, как играет соперник, потому что к каждому нужна своя тактика", — сказала Карабанова.

Напомним, недавно Рыбакина выиграла Australian Open-2026. Это ее второй титул на "Турнирах большого шлема". Ранее она побеждала на Уимблдоне (2022). Онатакже выигрывала Итоговый турнир WTA - 2025. Всего, у казахстанки 12 титулов WTA.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!