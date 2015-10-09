Бублик разгромил соперника и вывел Казахстан вперёд в Кубке Дэвиса

Сегодня, 6 февраля, в Астане мужская сборная Казахстана по теннису провела первый матч против команды Монако в рамках плей-офф Кубка Дэвиса, передают Vesti.kz.

Матчевую серию открыли Александр Бублик, выступающий за Казахстан, и Уго Нис из Монако. Их очная встреча завершилась победой Бублика со счётом 6:0, 6:3.

Следом на корт выйдет Александр Шевченко, которому предстоит сыграть против представителя сборной Монако Валантена Вашро.

Напомним, что завтра, 7 февраля, игровой день стартует с парного матча — дуэт Александр Бублик / Бейбит Жукаев сыграет против пары Роман Арнеодо / Уго Нис.

После этого запланированы ещё две одиночные встречи:

Александр Бублик — Валантен Вашро,

Александр Шевченко — Уго Нис.

Игры будут проходить до трёх побед.

