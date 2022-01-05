Борьба за титул и приближение к топ-10. Перспективы Рыбакиной на начало нового сезона

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина начала новый сезон с двух побед на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия). Совсем скоро 14-я ракетка мира примет участие и на Открытом чемпионате Австралии. Корреспондент Vesti.kz порассуждал о перспективах Рыбакиной в новом сезоне.

22-летняя теннисистка прямо сейчас занимает самую высокую для себя позицию в мировой классификации - 14-й ракеткой мира она стала в ноябре месяце. Новый сезон для Рыбакиной весьма многообещающий. В прошлом году она закрепилась в статусе топ-игрока, впервые дошла до четвертьфинала на турнире "Большого шлема" и хорошо проявила себя на Олимпиаде-2020, заняв четвертое место.

В новом сезоне Елена наверняка будет настроена на улучшение всех своих имеющихся достижений. Теннисистке всего 22, и сейчас самое время прогрессировать и стремиться к набору оптимальной формы. И на самом старте сезона у представительницы Казахстана уже есть как минимум четвертьфинал на достаточно статусном турнире серии WTA 500.

Первый матч в 2022 году получился для Рыбакиной нелегким. В соперницы досталась местная теннисистка Сторм Сандерс, но Елена была огромным фаворитом противостояния. Несмотря на это, матч сложился непросто: Рыбакина взяла стартовую партию со счетом 6:4, но затем разгромно проиграла второй сет - 1:6. В решающей партии Елена собралась мыслями и выдала хладнокровную концовку - 6:1.

Во втором круге Рыбакина играла с чешкой Марией Боузковой, и в этой встрече казахстанка проявила себя более уверенно - 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Елена сыграет с американкой Шелби Роджерс, 40-й ракеткой мира. Она в нелегкой борьбе переиграла шестую ракетку мира Марию Саккари - 7:6(5), 2:6, 6:4.

Рыбакина, посеянная на турнире под седьмым номером, уже дважды обыгрывала 29-летнюю Роджерс. На прошлогоднем турнире в Берлине (Германия) казахстанка победила в трех партиях - 2:6, 6:3, 6:4, а спустя две недели сделала это еще увереннее на "Уимблдоне" - 6:1, 6:4. Но самая первая очная встреча между ними завершилась в пользу Шелби, а случилось это на US Open-2020 - 7:5, 6:1.

Многое зависит от начала сезона и, в частности, от выступлений в Мельбурне на Australian Open. Турнир стартует в понедельник, 17 января. Лучшим результатом для Елены на этих кортах является выход в третий круг в 2020 году. Что касается прошлого года, то соревнования для казахстанки не задались - она уступила француженке Фиоре Ферро уже во втором раунде.

Следовательно, у Рыбакиной будет отличная возможность не только прекрасно показать себя в Аделаиде до конца недели, но и набрать необходимые очки на Открытом чемпионате Австралии, чтобы подняться в рейтинге еще выше. Защищать прошлогодние баллы практически не придется из-за провального выступления в 2021-м.

Хард - любимое покрытие Рыбакиной. И сейчас, после межсезонья и полноценной зарядки на новый год, Елена способна вновь демонстрировать свой лучший теннис. Поэтому у нее есть прекрасная возможность начать 2022-й ударно. Если это получится, то такой старт станет мотивацией для Рыбакиной на весь сезон.

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Фото: WTA Adelaide©