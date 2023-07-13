Арина Соболенко послала неожиданный жест обидчице Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на слова туниски Онс Жабер после ее победы над казахстанкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2023, сообщают Vesti.kz.
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- Онс Жабер сказала на Центральном корте, что разочарована тем, что вы так быстро выиграли.
- Я это видела. Я была в раздевалке и смотрела ее интервью, посылаю поцелуи и любовь (смеется).
- Есть ли у вас преимущество в полуфинале?
- Я думаю, она просто пошутила. Она очень милая девушка. У нее такое хорошее чувство юмора. Я не думаю, что это даст мне какое-то преимущество. В любом случае, это будет великая битва, тяжелый поединок. Что бы она ни говорила, она просто веселая девчонка, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
Aryna Sabalenka’s response to Ons Jabeur saying she’s disappointed she won so quickly:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 12, 2023
“I saw that. I was in the locker room watching her interview. Sending her kisses and love” 😂😘
pic.twitter.com/6Rbmshi7VI
Напомним, Соболенко в четвертьфинальном матче обыграла американку Мэдисон Кис в двух сетах (6:2, 6:4), тогда как Жабер затратила три партии - 6:7, 6:4, 6:1.
Рыбакина была действующей чемпионкой Уимблдона.
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