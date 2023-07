Арина Соболенко послала неожиданный жест обидчице Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на слова туниски Онс Жабер после ее победы над казахстанкой Еленой Рыбакиной в четвертьфинале Уимблдона-2023, сообщают Vesti.kz.

Рыбакина назвала причину поражения в 1/4 финала Уимблдона

- Онс Жабер сказала на Центральном корте, что разочарована тем, что вы так быстро выиграли.

- Я это видела. Я была в раздевалке и смотрела ее интервью, посылаю поцелуи и любовь (смеется).

- Есть ли у вас преимущество в полуфинале?

- Я думаю, она просто пошутила. Она очень милая девушка. У нее такое хорошее чувство юмора. Я не думаю, что это даст мне какое-то преимущество. В любом случае, это будет великая битва, тяжелый поединок. Что бы она ни говорила, она просто веселая девчонка, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

