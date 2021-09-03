17-летняя казахстанка готовится к своему старту на US Open

Молодая теннисистка из Казахстана Татьяна Николенко сегодня, 3 сентября, дебютирует в квалификационном турнире US Open. Корреспондент Vesti.kz рассказал о предстоящей игре подробнее.

17-летняя спортсменка занимает 1448-е место в мировом рейтинге WTA. Но ее позиции в юниорском рейтинге ITF достаточно высокие - 92-я строчка, а еще в январе она была на 53-й. Это будет ее второй опыт выступления на таком уровне. Летом на "Уимблдоне" Николенко дошла до второго круга квалификации.

Ее соперницей будет местная теннисистка - 18-летняя. В рейтинге WTA ее нет, но в ITF по юниорам она располагается выше Николенко - на 63-й позиции.

Первый круг квалификации - это сразу же полуфинальная стадия. Для выхода в основную сетку турнира квалифаером необходимо победить в двух встречах кряду. Сюй в женской квалификации получила четвертый номер посева, и потенциально именно она является фавориткой встречи.

В соседней паре сыграют две 17-летние теннисистки - канадка Миа Купрес и Эрика Мацуда из Японии. Вторая получила в квалификации девятый номер посева.

Для того, чтобы выйти в основную сетку турнира, Николенко нужно будет обыграть Сюй, а затем победить в игре с лучшей из пары Купрес - Мацуда.

Матч между Николенко и Сюй пройдет сегодня, 3 сентября, ориентировочно в 21:30 по времени Нур-Султана. За полчаса до этого свой матч третьего круга женского турнира начнут первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и двукратная обладательница титулов на соревнованиях "Большого шлема" Симона Халеп (Румыния).

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