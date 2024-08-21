Казахстан взял две медали на чемпионате мира по борьбе

С 19 по 25 августа в Аммане (Иордания) проходит чемпионат мира по видам борьбы до 17 лет, передают Vesti.kz.

Казахстанские борцы добрались до пьедестала почета.

Так, Алпамыс Болатулы взял серебро в весовой категории до 55 килограммов, а Еркебулан Анапия стал вторым в весе до 80 килограммов.

С составом Казахстана можно ознакомиться здесь.

Напомним, что со 2 по 8 сентября в испанском городе Понтеведра пройдет чемпионат мира по борьбе до 20 лет.