Казахстан взял две медали на чемпионате мира по борьбе
©United World Wrestling
С 19 по 25 августа в Аммане (Иордания) проходит чемпионат мира по видам борьбы до 17 лет, передают Vesti.kz.
С 19 по 25 августа в Аммане (Иордания) проходит чемпионат мира по видам борьбы до 17 лет, передают Vesti.kz.
Казахстанские борцы добрались до пьедестала почета.
Так, Алпамыс Болатулы взял серебро в весовой категории до 55 килограммов, а Еркебулан Анапия стал вторым в весе до 80 килограммов.
С составом Казахстана можно ознакомиться здесь.
Напомним, что со 2 по 8 сентября в испанском городе Понтеведра пройдет чемпионат мира по борьбе до 20 лет.
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