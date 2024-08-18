Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по борьбе

С 19 по 25 сентября в Аммане (Иордания) пройдет чемпионат мира по видам борьбы среди юниоров, передают Vesti.kz.

По информации Olympic.kz, от Казахстан выступят десять человек.

А именно:

45 кг: Дамир Абилда;

48 кг: Едыге Толеутаев;

51 кг: Ерасыл Мусан;

55 кг: Алпамыс Болатулы;

60 кг: Досбол Шамил;

65 кг: Данияр Канагатбек;

71 кг: Марлан Бакаев;

80 кг: Еркебулан Анапия;

92 кг: Адилет Тойшы;

110 кг: Уланкандас Отегенов.