Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по борьбе
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С 19 по 25 сентября в Аммане (Иордания) пройдет чемпионат мира по видам борьбы среди юниоров, передают Vesti.kz.
С 19 по 25 сентября в Аммане (Иордания) пройдет чемпионат мира по видам борьбы среди юниоров, передают Vesti.kz.
По информации Olympic.kz, от Казахстан выступят десять человек.
А именно:
45 кг: Дамир Абилда;
48 кг: Едыге Толеутаев;
51 кг: Ерасыл Мусан;
55 кг: Алпамыс Болатулы;
60 кг: Досбол Шамил;
65 кг: Данияр Канагатбек;
71 кг: Марлан Бакаев;
80 кг: Еркебулан Анапия;
92 кг: Адилет Тойшы;
110 кг: Уланкандас Отегенов.
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