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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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"Выбор" соперника или назло немцам. Могла ли Испания специально проиграть Японии на ЧМ-2022?

"Выбор" соперника или назло немцам. Могла ли Испания специально проиграть Японии на ЧМ-2022?
©FIFA World Cup

Сборная Испании вышла в плей-офф чемпионата мира-2022, но только со второго места. Понятно, что поражение от Японии само по себе является сенсационным результатом, а вдобавок к этому факту приписывают и самые разные домыслы, почему испанцы не захотели выиграть или решили проиграть эту встречу. Корреспондент Vesti.kz - о том, что это было на самом деле - отличный матч японцев или безразличное отношение испанцев к поражению.

Накануне в Катаре было жарко во всех смыслах. В группе Е творилось что-то невообразимое. По итогам первого тайма испанцы вели у японцев, а немцы обыгрывали костариканцев с одинаковым счетом 1:0. При таком раскладе именно эти две топ-сборные выходили в 1/8 финала, оставляя соперников за бортом мундиаля.

Но во втором тайме все быстро стало меняться. Японцы к 51-й минуте уже вели в счете у испанцев - 2:1. Теперь уже азиатская команда выходила в плей-офф с первого места, а испанцы находились на втором, и то лишь благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Затем в игру включились и костариканцы. Сравняв счет, они поднялись на третье место, сдвинув немцев в конец таблицы. А когда Коста-Рика повела со счетом 2:1, то в следующую стадию вовсе проходили уже андердоги - Япония и Коста-Рика.

Однако Испании удалось зацепиться за вторую строчку. Но не своими усилиями, а благодаря старанию немцев. Те забили три мяча костариканцам и не позволили соперникам заработать три очка. Так Испания осталась второй. Но вот взаимности от "красной фурии" не было. Немцы им помогли, переиграв Коста-Рику, а испанцы не помогли Германии с устранением японской сборной. В случае победы Испании японцы опустились бы на третье место, а немцы вышли бы из группы со второй позиции.

Теперь есть разные домыслы фанатов и экспертов. Во-первых, есть мнение, что Испания могла специально подарить японцам первое место в группе, чтобы не встречаться с опасными хорватами в 1/8 финала. "Шашечные" заняли лишь второе место в группе F, поэтому автоматически ждали лучшую команду из квартета Е.

У самих японцев выбора не было. Ничья не гарантировала бы им успеха, а поражение привело бы к вылету из турнира. Поэтому шанс был один - обыгрывать Испанию и выходить только с первого места. Вряд ли японцев волновало, кто их ждет в плей-офф, ведь куда важнее просто спастись от вылета.

Во-вторых, есть те, кто считает, что сборная Испании решила так подло избавиться от своих принципиальных конкурентов из Германии. Проиграв Японии, испанцы точно знали, что Германия даже в случае победы не наберет такую же разницу мячей, которая есть у подопечных Луиса Энрике (вот она польза от разгрома над Коста-Рикой 7:0 в первом туре).

Но кажется, что все эти домыслы не имеют ничего общего с реальностью. Все-таки от Испании всегда большие ожидания на континентальных и мировых первенствах, игроки выступают под давлением от этого. И вряд ли они готовы были рисковать своим участием в плей-офф только ради того, чтобы устранить Германию. Тем более с немцами "красная фурия" могла бы встретиться вновь лишь в финале.

Испанцы перебили японцев по количеству ударов - 12-6, но по проценту реализации у японцев было большое преимущество - 33 против 8. Примечателен тот факт, что в 45 процентах случаев японские игроки атаковали не через центр или левый фланг, а через правый. И с того же фланга была нанесена половина ударов сборной.

Здесь же обращаемся к статистике WhoScored, которая указывает, что худшие игроки у испанцев по оценке, вышедшие в старте - вратарь Унаи Симон (4,8) и 19-летний левый защитник Алехандро Бальде (6,2), вызванный в сборную в последний момент из-за травмы Хосе Гайя.

Если правый фланг работал более-менее слаженно, а Сесар Аспиликуэта в первом тайме вовсе отметился голевой передачей, то у Бальде не особо получалось ни в обороне, ни в атаке. Сами испанцы начинали постройку своей атаки с левого фланга лишь в 17 процентах случаев (с середины и с центра - по 42 процента). На 68-й минуте встречи Алехандро уступил место на поле основному левому защитнику сборной и своему одноклубнику Жорди Альбе.

Выходит, что по статистике мы не можем найти каких-то доказательств того, что испанцы не хотели играть или были согласны на поражение. Но можем акцентировать внимание на игроках, которые явно не вписались в рисунок игры Энрике и могли повлиять на невзрачную игру испанцев.

Что касается первого мнения, по поводу нежелания играть с хорватами, то здесь такие предположения тоже не совсем логичные. Да, на первый взгляд хорваты - нежеланный соперник с Лукой Модричем в составе, а еще они доходили до финала ЧМ-2018. Но и Марокко - не подарок. Они сыграли с хорватами вничью (0:0), да и в группе набрали больше очков, оставив не у дел ту же Бельгию (2:0), с которой хорваты не справились (0:0).

В прошлом году испанцы обыграли Хорватию в 1/8 финала Евро-2020, дожав соперников в дополнительное время - 5:3. Но с теми же марокканцами на ЧМ-2018 было точно не легче. Тогда испанцы проигрывали, но в компенсированное время сравняли счет благодаря точному удару Яго Аспаса - 2:2.

Хорватские игроки, может быть, больше на виду и на слуху, но на уровне команд это никоим образом не отражается. У марокканцев перспективная сборная с высоким уровнем выступлений на текущем мундиале. Вряд ли в тренерском штабе испанцев принижают уровень африканской сборной. Поэтому все мысли о заговоре необходимо исключить.

Мы любим футбол в том числе за ту драму, которую он дарит. И такая развязка в последних матчах группы Е подарила всем болельщикам массу эмоций - от слез разочарования до слез радости. На чемпионатах мира случается разное, и в этот раз произошло именно то, что мы видели. Теперь будем ждать продолжения мундиаля в Катаре, ведь сюрпризов может быть немало.

Что касается сборной Германии, то это тяжелый удар для них. Но в данной ситуации результат закономерен. Японцы сотворили три сенсации в групповом этапе - сначала неожиданно переиграли Германию (2:1), затем так же неожиданно проиграли Коста-Рике (0:1), а после этого удивили испанцев (2:1). Немецкую сборную в большей степени подвел именно старт турнира и болезненное поражение от Японии. В итоге именно японцы заслужили того, чтобы выйти из группы с первого места. От них никто не ожидал, что они обыграют и Германию, и Испанию, но они это сделали.

Прямая трансляция матча Гана - Уругвай и других игр за выход в плей-офф ЧМ-2022

Фото: FIFA World Cup (1, 3-5), UEFA Euro (2)©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Испания Япония Германия Коста-Рика Хорватия Марокко Модрич Лука Евро-2020

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