Прямая трансляция матча Гана - Уругвай и других игр за выход в плей-офф ЧМ-2022

Сегодня, 2 декабря, пройдут остальные матчи третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 по футболу в Катаре, по итогам которых определится полный состав участников 1/8 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Гана - Уругвай (21:00), Южная Корея - Португалия (21:00), Сербия - Швейцария (01:00), Камерун - Бразилия (01:00).

Матчи Гана - Уругвай, Сербия - Швейцария в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Другие игры покажет Qazaqstan.

Напомним, что на мундиале в Катаре уже определилось большинство участников плей-офф, в рамках которого сыграют Нидерланды - США, Аргентина - Австралия, Франция - Польша, Англия - Сенегал, Япония - Хорватия, Марокко - Испания.

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