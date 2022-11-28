Вратарь вышел на поле и исчез перед сенсационным матчем ЧМ-2022. Подробности

Вратарь сборной Марокко Ясин Буну вышел на поле и спел гимн перед матчем второго тура групповой стадии ЧМ-2022 по футболу против Бельгии, но затем исчез, сообщает "Спорт-Экспресс".

Вместо него место в воротах занял Моханд Мохамеди Мунир, при этом официально никаких замен не объявлялось.

Позднее бельгийское издание RTBF сообщило, что главный тренер марокканцев Валид Реграгуи решил не рисковать здоровьем Буну, который почувствовал недомогание на разминке, и решил выпустить Мунира.

По данным Bein Sports, Буну почувствовал головокружение перед началом встречи, из-за чего его решили заменить.

Сам матч в итоге завершился сенсационной победой Марокко. С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.

Матчи третьего тура пройдут 1 декабря. Сыграют Хорватия - Бельгия, Канада - Марокко.

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