Еще одна сенсация. Бельгия потерпела поражение на ЧМ-2022

Сборная Бельгии сенсационно проиграла Марокко на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды встречались в рамках второго тура группы F. До 73-й минуты на табло горели нули. А затем отличился полузащитник команды Марокко Абдельхамид Сабири. Бельгийцы пытались отыграться, но в добавленное к матчу время пропустили контратаку и гол от Закарии Абухляля. 2:0 в пользу Марокко.

Потерпев поражение, сборная Бельгии потеряла и лидерство в группе - три очка в двух матчах, пропусти на первое место Марокко, у которого на один балл больше.

Напомним, что в этой группе также играют Хорватия и Канада, занимающие третье и четвертое места соответственно. Они сыграют друг против друга в 22:00 по времени Астаны, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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