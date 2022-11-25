Вратарь сборной Уэльса вошел в историю после удаления в матче ЧМ-2022

Вратарь сборной Уэльса Уэйн Хеннеси получил прямую красную карточку в матче группового турнира ЧМ-2022 против Ирана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хеннеси был удален на 86-й минуте встречи при счете 0:0, сыграв грубо против соперника за пределами штрафной площади. В дальнейшем Иран забил два гола и довел дело до победы - 2:0.

Голкипер валлийцев стал первым удаленным игроком в рамках текущего чемпионата мира. Также Хеннеси стал третьим в истории чемпионатов мира вратарем, получившим прямую красную карточку.

Ранее подобная участь коснулась голкипера сборной Италии Джанлуку Пальюку, который был удален в матче ЧМ-1994 против Норвегии. А в 2010 году красную карточку увидел перед собой вратарь сборной ЮАР Итумеленг Куне, изгнанный с поля в игре с Уругваем.

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