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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Вратарь сборной Польши проиграл спор Месси на 100 евро во время матча ЧМ-2022

Вратарь сборной Польши проиграл спор Месси на 100 евро во время матча ЧМ-2022
©EFE

Вратарь сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о том, что заключил пари с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси во время матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это случилось перед тем, как рефери встречи пошел к монитору пересматривать нарушение Щенсны на Месси.

"Я поспорил с Месси на 100 евро, что судья не назначит пенальти. Так что я проиграл пари Месси. Не знаю, разрешено ли это, может быть, меня оштрафуют. Я не собираюсь ему платить, у него и так достаточно денег", - приводит слова Щенсны Ole.

Напомним, что Щенсны парировал удар Месси с 11-метровой отметки, а сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу южноамериканской команды. Несмотря на это поражение, поляки вместе с аргентинцами прошли в 1/8 финала мундиаля. На этой стадии Аргентина сыграет с Австралией 3 декабря, а на следующий день Польша встретится с Францией.

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Метки:
Польша Аргентина Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу

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