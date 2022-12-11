Вратарь сборной Марокко вошел в историю

Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию (1:0) в четвертьфинале ЧМ-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Решающий гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

При этом, по информации Opta Sports, Яссин Буну, проведший свой 50-й матч за сборную Марокко, стал первым африканским вратарем в истории, сыгравшим три сухих матча на одном чемпионате мира.

В полуфинале Марокко встретится с Францией. Матч состоится 14 декабря.

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