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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Война и миграция. Как сербы, хорваты и боснийцы стали играть за разные сборные на ЧМ-2022

Война и миграция. Как сербы, хорваты и боснийцы стали играть за разные сборные на ЧМ-2022
©FIFA World Cup

На чемпионате мира-2022 выступают сборные двух стран, которые когда-то входили в состав Югославии - Хорватия и Сербия. Но есть еще целый ряд игроков с югославскими корнями, в настоящее время выступающие за сборные других стран, причем сразу на трех континентах. Корреспондент Vesti.kz - о том, как эти игроки оказались в своих нынешних сборных.

Этих футболистов объединяет не только то, что они являются этническими сербами, хорватами или боснийцами, но и нелегкий путь, который они преодолели для того, чтобы осуществить свою мечту - играть в футбол на профессиональном уровне. Начнем наш рассказ с лидера сборной США, автора победного гола в позавчерашнем матче с Ираном (1:0) Кристиане Пулишиче.

Кристиан Пулишич (хорват из США)

24-летний вингер, выступающий за "Челси", имеет хорватские корни. Фамилия досталась ему от деда по линии отца, которого звали Мате. В жизни самого Кристиана не так много Хорватии. Он знает о своих корнях, у него даже есть хорватское гражданство, но не более того.

Родился Пулишич уже в США, поэтому считает себя американцем. Но хорватские корни подарили ему возможность в столь раннем возрасте пробиться в европейский футбол. В 2015-м он стал игроком дортмундской "Боруссии", тогда ему было всего 16 лет. Он не мог бы играть в таком возрасте за немецкий клуб с американским паспортом, и тут на помощь "пришли" корни перспективного футболиста.

Благодаря дедушке-хорвату Кристиан получил гражданство Хорватии. И уже со своим вторым паспортом полузащитник был заявлен за "Боруссию", где и стал звездой мирового уровня. В Европе его называют именно Пулишичем, и к этому футболист уже привык. Но дома, в США, он просит называть себя так, как привык слышать свою фамилию с детства - Палисик.

Кто знает, что было бы, играй Пулишич за сборную Хорватии. С одной стороны, он мог бы усилить и без того мощную хорватскую дружину. С другой стороны, из-за конкуренции Кристиан вряд ли сумел бы пробиться в сборную в столь юном возрасте и стать ее главной звездой. Но говорить об этом лишний раз уже не приходится, ведь сейчас Пулишич - это главная звезда всех американских любителей футбола, и они очень надеются, что травма, полученная позавчера, не помешает ему сыграть в 1/8 финала с Нидерландами.

Милош Дегенек (серб из Австралии)

28-летнего центрального защитника сборной Австралии Милоша Дегенека вряд ли можно назвать одним из ключевых игроков своей команды. Все-таки он просидел на скамейке запасных весь ЧМ-2018, а в Катаре выходил исключительно на замену вплоть до третьей игры против Дании (1:0), в которой он отбегал все 90 минут.

Дегенек родился в хорватском городе Книне, где до начала 1990-х проживало большое количество сербов. Сам Милош является сербом по происхождению, и жил в родном городе до полутора лет. Когда началась война после выхода Хорватии из состава Югославии, сербы стали притесняться и подвергаться насилию. Тогда будущий футболист вместе с большой семьей уехал в Белград.

В Книне Дегенек жил с семьей из восьми человек в квартире, площадь которой была всего 45 квадратных метров. В Белград во время войны семья уехала на тракторе. Но и в будущей столице Сербии было неспокойно из-за бомбардировок и непрекращающегося огня. В 2000-м пятилетний Дегенек с семьей эмигрировал в далекую Австралию. И лишь там они обрели настоящий покой.

Несмотря на его взросление и дальнейшую жизнь в Австралии, Дегенек не забывал о родине. Он провел три матча за юношескую сборную Сербии до 19 лет, но затем все же оказался в молодежке и основе австралийцев. Может быть, на него просто не рассчитывали в Сербии из-за большого количества местных перспективных защитников.

В 2018, а также в 2019-2021-х годах Дегенек играл за сербскую "Црвену Звезду". С начала этого года Милош выступает за американский клуб "Коламбус Крю".  

Фран Карачич (хорват из Австралии)

История 26-летнего правого защитника сборной Австралии Франа Карачича вовсе уникальная. Игрок "Брешии" из второго итальянского дивизиона является хорватом по национальности, но выступает за Австралию. Причем в Италии он играет лишь второй год, а до этого всю карьеру провел на родине в Хорватии.

Уроженец Загреба стабильно играл за юношеские и молодежную сборную Хорватии, и даже провел за эти команды больше матчей, чем Лука Модрич. Казалось, что вот-вот появится новый игрок на позицию Дарио Срна, но в итоге Карачич удивил всех своим решением играть за Австралию.

Полвека назад его дедушка эмигрировал в Австралию, и именно в этой стране родился отец Франа. Но когда папе будущего футболиста было десять лет, семья вернулась на историческую родину. Однако взаимосвязь с Австралией в буквальном смысле передалась по генам.

Весной 2018 года ФИФА официально разрешила Карачичу выступать за сборную Австралии. Молодой защитник радовался этому, ведь вызовов во взрослую команду Хорватии не было, а играть за страну, в которой родился его отец - для него почетно. Он надеялся, что сразу же поедет на ЧМ-2018 в Россию, хотя толком не знал английского и никогда не был в Австралии. В итоге в список 23 вызванных он не попал.

В январе 2018-го он был в заявке сборной на товарищеский матч с Чехией, но дебютировать за австралийцев смог лишь в июне 2021-го. Тогда же Карачич впервые в жизни оказался в Австралии. Но уже только отправляясь туда, он был уверен, что это его второй дом. 

Он помог сборной пробиться на ЧМ, забив в квалификации, а также отметившись одним ассистом. На самом ЧМ-2022 Фран не сыграл с Францией (1:4) и Данией (1:0), зато отбегал 75 минут против Туниса (1:0), поучаствовав в важной победе. 

Решение Карачича, наверное, одно из непонятных. Все-таки у него могли быть шансы попасть в сборную Хорватии, но он в достаточно молодом возрасте принял первое же предложение со стороны Австралии. Этот вариант, кстати, возник благодаря тогдашнему помощнику тренера австралийцев - этническому хорвату Йосипу Миличичу. Возможно, это сыграло важную роль в решении Франа.

Айдин Хрустич (босниец из Австралии)

Еще один игрок сборной Австралии - 26-летний атакующий полузащитник Айдин Хрустич. В прошлом сезоне этот футболист стал победителем Лиги Европы в составе франкфуртского "Айнтрахта", а теперь играет за итальянскую "Эллас Верону".

Хрустич родился в боснийско-румынской семье, но уже в Австралии. Там он и начал заниматься футболом. Уже в 14 лет он отправился в Англию, где находился в академии "Ноттингем Форест". Далее он был в "Аустрии", "Шальке 04" и "Гронингене". И лишь в нидерландском клубе дебютировал за взрослом уровне.

С 2017 года он начал представлять сборную Австралии на международной арене, и сразу же был вызван на Кубок конфедераций-2017. В том же году к нему обращались из федерации футбола Боснии и Герцеговины, где обсуждался вопрос выступления Айдина за эту сборную. Но в итоге Хрустич отказался от предложения и решил играть за страну, в которой он родился.

К текущему моменту Хрустич провел 22 матча за сборную Австралии, в которых забил три гола. Причем два из них - прямыми ударами со штрафного. На этом чемпионате мира он провел две игры, выйдя на замену в матчах с Тунисом (1:0) и Данией (1:0).

Дэнни Вукович (серб из Австралии)

37-летний вратарь сборной Австралии Дэнни Вукович - четвертый балканский австралиец в нашем материале. Он родился в Сиднее, а его родители эмигрировали в Австралию еще за несколько лет до этого. За свою карьеру Вукович поиграл за ряд австралийских клубов, а также выступал в Турции, Японии, Бельгии и Нидерландах.

Вукович прекрасно знает о своих корнях, но от него редко можно услышать что-либо о Сербии. Душой и сердцем он австралиец с самого детства. Интересно, что впервые Дэнни был вызван в сборную еще в 2009 году, но дебютировал в ней лишь в 2018-м. К настоящему моменту у него всего четыре игры за национальную команду. Нынешний клуб Вуковича - австралийский "Сентрал Кост Маринерс".

Милан Борян (серб из Канады)

Еще один сербский голкипер - это Милан Борян. Страж ворот сборной Канады является одним из лидеров своей команды. 35-летний Борян провел за сборную уже 70 матчей, и для него это крупнейший турнир в карьере, как и для всех других канадцев.

Его история во многом похожа на то, через что прошел в детстве защитник австралийцев Дегенек. Борян так же родился в хорватском Книне, самом сербском на тот момент городе страны. Когда ему было семь лет - пришлось с семьей уезжать в Белград из-за войны, а дальше его родители приняли решение эмигрировать в Канаду.

Так Милан, не зная ни английского, ни Канаду в целом, оказался вдалеке от дома. Там же будущий голкипер начал заниматься футболом, но, повзрослев, понял, что местный уровень вряд ли позволит пробиться в профессионалы. Так Борян уехал в экзотичную для балканских игроков Аргентину.

В 2009-м, спустя много лет, Борян вернулся на родину, подписав контракт с сербским "Радом". Там он провел два года, после чего играл в Турции, Румынии и Болгарии. Вторым его сербским клубом стали "Раднички" в 2015-м, а с 2017-го он защищает цвета "Црвены Звезды", и даже играл с "Кайратом" в прошлом году. 

Известно, что племянник Боряна - 18-летний Никола Борян - является игроком юношеского состава сербского "Графичара" и сборной Канады до 20 лет. Но, кто знает, может быть Николе еще поступит предложение сыграть в будущем за сборную Сербии, хотя родился он сам уже в Канаде.

Также есть информация, что Борян разговаривает со своей семьей на сербском, и даже партнеры по сборной Канады часто слышат сербскую речь своего вратаря. Несмотря на сербские корни, он называет себя в первую очередь канадцем, и говорит, что играет за сборную с большим удовольствием, потому что этим хочет отблагодарить страну, которая впустила всю его семью, когда они нуждались в помощи.

Сборная Сербии в свое время была заинтересована в Боряне, но тот решил сделать выбор в пользу Канады. Если судить по прошествии нескольких лет, то кажется, что это решение было верным. В Сербии сейчас достаточно сильная вратарская линия, и вряд ли Борян смог бы стать для Сербии таким же важным игроком, каким он стал для Канады.

Харис Сеферович (босниец из Швейцарии)

30-летний нападающий сборной Швейцарии Харис Сеферович вполне мог стать звездой в национальной команде Боснии и Герцеговины. Он является боснийцем по национальности, рожденным уже в Швейцарии. В настоящий момент выступает за турецкий "Галатасарай".

В 2013 году дебютировал за сборную Швейцарии, а до этого играл за молодежные команды этой страны. Но в том же году, чуть ранее, он получил приглашение от сборной Боснии и Герцеговины на знакомство с тренерским штабом и игроками. Тогда Сеферович уверенно заявил, что очень хочет играть за сборную своей исторической родины.

Он уже предвкушал, что будет играть за одну команду и делить раздевалку с Миралемом Пьяничем, с которым познакомился незадолго до этого. Но в итоге пути их разошлись - Харис стал игроком швейцарской сборной. Он забил один гол на ЧМ-2014, а также трижды отличился на Евро-2020.

Вероятно, Сеферовичу удалось бы заметно усилить атаку боснийцев. Но ничего уже не поделать, тем более игроку уже 30 лет. Любопытно, что у форварда есть два младших кузена-футболиста, и если у одного из них швейцарское гражданство, то у другого - немецкое.

Сейчас Харис занимает девятое место в истории по количеству матчей за сборную Швейцарии (91), а по голам находится на восьмой строчке (25). В матчах с Камеруном (1:0) и Бразилией (0:1) он выходил на замену в концовке.

Отметим, что балканцы из США и Австралии уже пробились в 1/8 финала ЧМ-2022. Пулишичу предстоит сыграть с Нидерландами, а Дегенеку, Карачичу, Хрустичу и Вуковичу - с Аргентиной. Борян со сборной Канады лишился всех шансов на выход из группы еще по итогам двух туров, но они проведут третью групповую игру с Марокко. Что касается Швейцарии Сеферовича, то завтра они поборются за выход из группы с Сербией.

Фото: FIFA World Cup (1, 3-10), USSF (2)©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Катар Хорватия Сербия Босния и Герцеговина США Канада Швейцария Австралия Челси Боруссия Дортмунд Модрич Лука Лига Европы Кайрат ФК

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