Венгер предложил проводить ЧМ по футболу зимой

Директор отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер предложил на примере Катара и дальше проводить чемпионаты мира по футболу зимой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Если мы хотим демократизировать футбол, нам придется ехать в африканские страны, где нельзя проводить чемпионат мира летом. Кубок мира зимой работает, это мы видим сейчас в Катаре. По крайней мере, команды подошли к этому мундиалю свежими, чего не наблюдалось на предыдущих турнирах. Я помню команды, которые начинали чемпионат мира психологически уставшими, потому что плохо прошли подготовительный период", - приводит слова Венгера Lequipe.fr.

Напомним, что на ЧМ-2022 в Катаре наступила пора четвертьфинальных матчей. На этой стадии сегодня, 9 декабря, сыграют Хорватия - Бразилия (21:00) и Нидерланды - Аргентина - (01:00). Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Другие четвертьфиналы состоятся 10 декабря. В этот день встретятся Марокко - Португалия, Англия - Франция.

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