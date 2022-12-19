Уникальное достижение покорилось главному тренеру сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони вошел в историю, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Скалони стал третьим главным тренером в истории, выигравшим ЧМ (2022) и Копу (2021), после Марио Загалло (ЧМ-1970 и Копа-1997) и Карлоса Альберто Перрейры (ЧМ-1994 и Копа-2004) - оба это делали с Бразилией.

Также 44-летний Скалони стал самым молодым тренером-победителем ЧМ с 1978 года, когда другой аргентинец Сесар Луис Менотти выиграл ЧМ-1978 в 39 лет.

Напомним, Аргентина стала чемпионом мира в Катаре, обыграв в финале Францию в серии послематчевых пенальти.

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