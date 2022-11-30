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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Тревожные новости сообщили болельщикам сборной Франции перед матчем ЧМ-2022

Тревожные новости сообщили болельщикам сборной Франции перед матчем ЧМ-2022
©twitter.com/equipedefrance

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе может не сыграть в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 с Тунисом, сообщает "Чемпионат".

Форвард испытывает проблемы с лодыжкой, которые усугубились на тренировке.

Ожидается, что главный тренер команды Дидье Дешам может предоставить отдых Мбаппе, чтобы футболист смог в полной мере восстановиться к 1/8 финала турнира.

Напомним, французы досрочно обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.

Матч Тунис - Франция состоится сегодня, 30 ноября. Начало - в 21:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

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Метки:
Мбаппе Килиан ЧМ-2022 по футболу Франция

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