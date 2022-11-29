Тренеры сборных Испании и Германии договорились встретиться в финале ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике признался, что договорился с наставником команды Германии Хансом-Дитером Фликом встретиться в финале чемпионата мира-2022 в Катаре. Он отметил, что ему очень импонирует коллега.

"Он мне особенно нравится - он крайне образованный, а его футбольный уровень очень высок. Кроме того, в команде игроки к нему относятся уважительно. Мы договорились встретиться финале, как будто мы пара... Все знают, что единственный способ снова встретиться с Германией - это финал турнира. В шутку или серьезно, но мы сказали, что увидимся 18-го числа в Дохе, чтобы сыграть в этом матче", - цитирует Энрике Sport.es.

Напомним, что сборные Испании и Германии играют в группе Е. Их очная встреча во втором туре завершилась ничьей - 1:1. Команда Испании лидирует в турнирной таблице квартета, набрав 4 очка, далее идут сборные Японии (3 очка), Коста-Рики (3) и Германии (1). Все команды при этом имеют шансы на выход в плей-офф.

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