Тренер сборной Португалии оценил выход команды в плей-офф ЧМ-2022

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру своей команды на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре, где она досрочно вышла в плей-офф. Он отметил, что его подопечные выполнили все запланированное.

"Победа над Уругваем - заслуженная, футболисты выполнили то, что было запланировано. Первая часть турнира позади, мы ее завершили. Теперь пришло время продолжить работу над улучшением некоторых аспектов нашей игры. Команда была сплоченной. Сила прослеживалась не только в качестве игры, но и во взаимодействии футболистов. Так добиваются положительных результатов. Мы хотим приносить радость португальцам и самим себе", - цитирует Сантуша O Jogo.

Напомним, сборная Португалии досрочно вышла в 1/8, победив Уругвай со счетом 2:0.