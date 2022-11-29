Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Тренер сборной Португалии оценил выход команды в плей-офф ЧМ-2022

Тренер сборной Португалии оценил выход команды в плей-офф ЧМ-2022
©twitter.com/FIFAWorldCup

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал игру своей команды на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре, где она досрочно вышла в плей-офф. Он отметил, что его подопечные выполнили все запланированное. 

"Победа над Уругваем - заслуженная, футболисты выполнили то, что было запланировано. Первая часть турнира позади, мы ее завершили. Теперь пришло время продолжить работу над улучшением некоторых аспектов нашей игры. Команда была сплоченной. Сила прослеживалась не только в качестве игры, но и во взаимодействии футболистов. Так добиваются положительных результатов. Мы хотим приносить радость португальцам и самим себе", - цитирует Сантуша O Jogo.

Напомним, сборная Португалии досрочно вышла в 1/8, победив Уругвай со счетом 2:0. 

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 по футболу Португалия

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus