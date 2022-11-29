Сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Сборные Португалии и Уругвая матчем в группе H, завершили программу второго тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил" завершилась победой европейской сборной со счетом 2:0. Оба мяча на свой счет записал Бруно Фернандеш, отличившийся сначала на 54-й минуте, и установивший окончательный результат в добавленное время (90+3), точно реализовав пенальти.

Таким образом португальцы набрав шесть очков, досрочно вышли в 1/8 финала. У Ганы три очка, в у Уругвая и Южной Кореи по одному баллу.

В заключительном туре португальцы встретятся с южнокрейцами, а Уругвай с Ганой.