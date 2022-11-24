Тренер сборной Канады вошел в историю ЧМ по футболу

Главный тренер сборной Канады по футболу Джон Хердман - первый тренер в истории, поработавший как на мужском, так и на женском чемпионате мира, сообщает Opta Sports.

До мужской сборной Канады он был главным тренером женских сборных Новой Зеландии (ЧМ-2007 и ЧМ-2011) и Канады (ЧМ-2015).

Напомним, что Канада уступила Бельгии (0:1) в первом матче ЧМ-2022 в Катаре.

27 ноября сыграют Бельгия - Марокко, Хорватия - Канада. С турнирным положением команд в квартете F можно ознакомиться здесь.

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