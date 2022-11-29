Топовый казахстанский боец MMA отреагировал на выход Сенегала в плей-офф ЧМ-2022

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Африканская сборная в последнем туре группы A обыграла Эквадор и шестью очками заняла второе место, что позволило ей вслед за командой Нидерландов пройти в 1/8 финалу.
"В 2002-м году Сенегал впервые вышел на чемпионат мира. С тех пор болею за эту сборную, но пришлось ждать целых 20 лет, чтобы снова поболеть за команду моего детства", - написал Ахметов в сторис на своего Instagram.
Отметим, что в 2002 году сборная Сенегала дебютировала на чемпионате мира где дошла до 1/4 финала.
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