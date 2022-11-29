Сборная Сенегала вырвала победу у Эквадора и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Сенегала стала вторым участником плей-офф ЧМ-2022 от группы A, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Африканская команда в заключительном туре встречалась с командой Эквадора. Сенегальцев в этой встрече устраивала только победа, тогда как южноамериканцы могли сыграть и вничью.

Сенегал на 44-й минуте вышел вперед после точного исполнения пенальти Исмаилом Сарром. Мойзес Кайседо на 67-й минуте сравнял счет. Но спустя три минуты Калиду Кулибали принес африканцам желанную победу и путевку в плей-офф.

Отметим, что Сенегал (шесть очков) вышел в 1/8 финала наряду со сборной Нидерландов, набравшей семь баллов. Команда Эквадора, у которой четыре очка и Катара не набравшая ни одного балла завершили участием на чемпионате мира.

Сборная Нидерландов без проблем обыграла Катар и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Добавим, что ранее выход в плей-офф оформили сборные Франции, Бразилии и Португалии.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!