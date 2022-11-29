Сборная Нидерландов без проблем обыграла Катар и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Нидерландов одержала победу над Катаром в заключительном матче группового этапа на ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Европейская сборная завершила встречу группы A со счетом 2:0 в свою пользу. На 26-й минуте Коди Гакпо забил первый мяч, а окончательный результат на 49-й минуте установил Френки Де Йонг.

Команда Нидерландов набрала семь очков и с первого места вышла в 1/8 финала. Катар остался без набранных баллов и завершил выступление на чемпионате мира.