Тайсон Фьюри отреагировал на вылет сборной Англии с ЧМ-2022 в Катаре

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри прокомментировал вылет сборной Англии с чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он поддержал команду, выразив уверенность в ее успехе в будущем.

"Выше голову, ребята. Мы еще вернемся и возьмем свое. Поддержим нашу страну, наших парней, сборную не только после побед", - написал Фьюри в твиттере.

#MentalHealthAwareness



Hold your heads up lions. We Go Again @EnglandFootball



Support Our Team

Support Our Boys

Support Our Team



I’m Victory and In Defeat.



"It ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward” #ENGFRA #WorldCup pic.twitter.com/ILrW15ZSAp