Такого никто не ожидал. Главный тренер сборной Франции определился с заменой Бензема

Наставник сборной Франции Дидье Дешам решил не заменять травмированного нападающего Карима Бензема. Заявка действующих чемпионов мира на ЧМ-2022 будет состоять из 25 футболистов, сообщает L'Equipe.

Накануне стало известно, что обладатель "Золотого мяча" не сыграет на грядущем мундиале из-за мышечной травмы. У тренерского штаба сборной Франции было время до вечера понедельника, чтобы заменить Карима на другого игрока.

Среди претендентов на последнее приглашение были Антони Марсьяль, Виссам Бен Йеддер, Тома Лемар и другие, но в итоге Дешам заявил, что никого вместо Бензема вызывать не будет. Тем самым он подтвердил, что состав национальной команды будет состоять из 25 игроков, а не 26.

Напомним, что сборная Франции сыграет в одной группе с командами Австралии, Дании и Туниса. Первый матч "трехцветные" проведут уже во вторник, 22 ноября.

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