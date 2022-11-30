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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Сверхмотивированный Месси против Польши: избежание позора, борьба с Роналду и встреча с Левандовски

Сверхмотивированный Месси против Польши: избежание позора, борьба с Роналду и встреча с Левандовски
©FIFA World Cup

Уже этой ночью определятся две сборные, который выйдут в 1/8 финала чемпионата мира-2022 из группы С. И особое внимание вызывает противостояние национальных команд Польши и Аргентины, ведь это не только битва двух претендентов на выход в плей-офф, но и личная дуэль Роберта Левандовски и Лионеля Месси. Корреспондент Vesti.kz заострил свое внимание на аргентинской "десятке", и предположил, что от него можно ожидать в последней встрече группового этапа.

Прямо сейчас сборная Польши лидирует в квартете с четырьмя баллами, а аргентинцы идут следом за ними с тремя очками. Если Левандовски и компании достаточно даже ничьей, чтобы точно выйти из группы, то команде Месси гарантирует плей-офф только победа. В случае поражения аргентинцы точно не выйдут из группы, а если сыграют вничью, то могут быть разные исходы - в зависимости от результата матча Саудовская Аравия - Мексика.

35-летний Месси забивал в обоих предыдущих матчах сборной на этом мундиале. Сначала он реализовал пенальти и открыл счет в противостоянии с Саудовской Аравией (1:2), а затем первым отличился в игре с Мексикой (2:0). 

Если сегодня Лео забьет вновь, то, помимо всего прочего, опередит своего принципиального соперника Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира. Пока же у обоих по восемь мячей на мундиалях, хотя аргентинец опережает португальца по количеству проведенных матчей (19-17) и выполненных голевых передач (5-2).

Выход в плей-офф и избежание позорного вылета (любой вылет сборной Аргентины в групповой стадии будет расцениваться именно как позор, ведь это один из фаворитов всего чемпионата), борьба за звание лучшего бомбардира и игрока мундиаля, гонка с Роналду, а также очное противостояние с Левандовски - все это в совокупности должно придать невероятную мотивацию Лионелю.

Кстати говоря, это будет четвертая встреча Лео и Роберта. Они дважды играли в полуфинале Лиги чемпионов-2014/15, когда Месси выступал за "Барселону", а Левандовски защищал цвета "Баварии". На "Камп Ноу" каталонцы разгромили соперников - 3:0, а сам Месси записал на свой счет дубль и ассист. В ответной встрече выиграла уже "Бавария" - 3:2, а польский форвард немецкой команды забил один мяч.

Зато в августе 2020-го был суперперформанс от "Баварии". В тот ковидный сезон матчи плей-офф еврокубков проводились на нейтральном поле и состояли из одной игры. Немецкий клуб нанес сверхболезненное поражение каталонцам - 8:2. Месси ничем "Барселоне" не помог, а Левандовски оформил 1+1.

Всего нападающие сыграли друг против друга три игры - две победы у Роберта, одна у Месси. Причем игроки суммарно набрали одинаковую статистику в этих матчах - 2+1 у каждого. Для Левандовски это тоже важный матч, ведь в прошлой игре он наконец открыл счет своим голам на ЧМ. Теперь капитан поляков постарается доказать, что его сборная готова к соперничеству с главными фаворитами.

Но на бумаге фаворитом будет все же Аргентина. Они здорово разобрались с мексиканцами, которые доставили немало проблем полякам в первом туре (0:0). Кажется, после сенсационного поражения от Саудовской Аравии аргентинцы полностью сосредоточились и пришли в себя. Теперь недооценивать никого они точно не станут.

С таким настроем у латиноамериканцев большие шансы на победу и выход из группы, пусть и соперник - не подарок. А у Месси есть хорошие шансы забить очередной гол на ЧМ и обогнать Криштиану. Если же аргентинец забьет дважды, то сравняется с Томасом Мюллером, являющимся лучшим бомбардиром на мундиалях среди футболистов, вызванных на ЧМ-2022. Отсутствия мотивации и рвения у Лео просто не может быть.

Напомним, что последние матчи в рамках группы С пройдут в ночь на четверг, 1 декабря, в 01:00 по времени Астаны. Игру между сборными Аргентины и Польши в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

Фото: FIFA World Cup (1, 2), Theanalyst.com (3)©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Месси Лионель Роналду Криштиану Катар Аргентина Левандовски Роберт Лига чемпионов Бавария Барселона

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