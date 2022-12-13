Серия на ЧМ-2022 продолжается: с 1982 года в финалах играет минимум один игрок "Баварии" и "Интера"

В каждом финале чемпионата мира за последние 40 лет, начиная с 1982 года, участвовал как минимум один игрок "Баварии" и "Интера", сообщает Squawka. Продолжится эта серия и на ЧМ-2022 в Катаре.

Так, до стадии полуфиналов дошли пять игроков "Баварии" - это хорват Йосип Станишич, французы Деотшанкюль Юпамекано, Кингсли Коман и Бенжамен Павар и марокканец Нуссайр Мазрауи. А из "Интера" в 1/2 сыграют хорват Марсело Брозович и аргентинец Лаутаро Мартинес.

Напомним, сегодня, в ночь с 13 на 14 декабря, состоится первый полуфинал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Хорватии и Аргентины. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

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