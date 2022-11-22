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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Сенсационное поражение Аргентины: в сборной Саудовской Аравии сделали громкое заявление

Сенсационное поражение Аргентины: в сборной Саудовской Аравии сделали громкое заявление
©twitter.com/FIFAWorldCup

Защитник сборной Саудовской Аравии Хассан Аль-Тамбакти прокомментировал победу над Аргентиной в стартовом матче группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Он заявил, что его команда намерена пройти в плей-офф. 

"Мы взяли самое главное в этом матче, а именно три очка, и не остановимся на этом. У нас ещё два матча в группе. На этом этапе мы можем добиться хороших результатов. Мы приехали на чемпионат мира не на один матч, мы здесь не только за Аргентиной. Сыграем с Польшей и Мексикой, и сделаем все возможное для выхода в следующую стадию. В футболе все возможно", - цитирует Аль-Тамбакти "Чемпионат" со ссылкой на Shorouk News.

Напомним, Саудовская Аравия победила Аргентину со счетом 2:1, набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы С. Сборная Аргентины же с нулем очков - на последнем, четвертом месте.

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Метки:
Аргентина Саудовская Аравия ЧМ-2022 по футболу

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