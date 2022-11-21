Сенегал нашел замену Мане в заявке на ЧМ-2022 по футболу

Мусса Ндиайе заменит Садио Мане в заявке сборной Сенегала по футболу на чемпионат мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что Мане пропустит турнир из‑за повреждения, полученного за "Баварию" в матче с "Вердером" в Бундеслиге.

20-летний Ндиайе провел два сезона в клубной структуре "Барселоны", прежде чем перейти в "Андерлехт", за который в этом сезоне сыграл в десяти матчах чемпионата и отдал одну голевую передачу.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября. Сенегал первый матч на групповом этапе проведет с Нидерландами сегодня, 21 ноября. Начало - в 22:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке. В квартете А сенегальцы также встретятся с командами Катара и Эквадора.

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