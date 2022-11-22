В сборной Аргентины прокомментировали сенсационное поражение на старте ЧМ-2022

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони прокомментировал поражение команды в стартовом матче ЧМ-2022 в Катаре.

Сегодня его подопечные сенсационно уступили Саудовской Аравии со счетом 1:2, причем первые повели после года Лионеля Месси.

"Мы знали, как играет Саудовская Аравия. Мы готовились к матчу, зная, что у них высокая линия обороны. Офсайды были миллиметровыми. У нас есть еще два матча. Мы проиграли, но собираемся оправиться и бороться", - цитирует Скалони "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу сборной Аргентины.

Напомним, эти команды играют в группе С, где также их соперниками являются Мексика и Польша.

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