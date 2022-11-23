Сборная Польши вошла в историю ЧМ по футболу

Польша - первая сборная в истории, не забившая три пенальти подряд на чемпионате мира. Об этом сообщает Opta Sports.

До Роберта Левандовски пенальти не реализовали Казимеж Дейна в 1978 году и Мацей Журавски в 2002-м.

Напомним, что Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0) на старте ЧМ-2022 в Катаре. На 57-й минуте Левандовски не смог переиграть с "точки" вратаря Гильермо Очоа.

Следующие игры в группе С пройдут 26 ноября. Встретятся Польша - Саудовская Аравия, Аргентина - Мексика. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!