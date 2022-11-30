Сборная Франции приняла решение по Мбаппе на матч ЧМ-2022

Сборные Франции и Туниса объявили стартовые составы на матч группового турнира ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы D состоится сегодня, 30 ноября. Французы, набрав шесть очков, досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. У Туниса один балл.

Лидер трехцветных Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что он испытывает проблемы с лодыжкой, которые усугубились на тренировке, и, вероятно, не сможет сыграть против Туниса.

Стартовые составы:

Тунис: Дамен - Тальби, Гандри, Мерия - Малул, Лайдуни, Скири, Кечрида, Бен Ромдане, Слимане - Хазри.

Франция: Манданда - Дисаси, Варан, Конате, Фофана - Камавинга, Тчуамени, Гендузи, Верету - Коман, Коло Муани.