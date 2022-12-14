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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Самая красивая футболистка мира поддержала Хорватию горячими фото после вылета с ЧМ-2022

Самая красивая футболистка мира поддержала Хорватию горячими фото после вылета с ЧМ-2022
©instagram.com/anamxrkovic

Хорватка Ана Мария Маркович, имеющая репутацию "самой красивой футболистки мира", поддержала своих соотечественников после разгромного поражения от сборной Аргентины (0:3) и вылета с чемпионата мира-2022 в Катаре на стадии 1/2 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram весьма пикантные фото, на которых позирует в футболке хорватской сборной и в трусиках, сопроводив их следующей подписью: "Как бы там ни было, я все равно вами горжусь".

Ее пост уже лайкнули более 290 тысяч раз. У нее, кстати, 1,5 миллиона подписчиков.

Напомним, что в другом полуфинале сыграют Франция - Марокко. Встреча состоится в ночь на 15 декабря. Начало - в 01:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Финал запланирован на 18 декабря, а днем ранее неудачники полуфиналов определят обладателя бронзовых медалей мундиаля.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Хорватия Аргентина

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