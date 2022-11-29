Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду похвалил свою команду после выхода в плей-офф чемпионата мира в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что она проявила силу.

Напомним, сборная Португалии досрочно вышла в 1/8, победив Уругвай со счетом 2:0.

"Мы вышли в плей-офф мундиаля! Отличная работа, команда! Выйдя против превосходного соперника, мы показали нашу силу и качество игры. Идем дальше! Мы сражаемся, и поэтому наша мечта жива! Вперед, Португалия!" - написал Роналду в Instagram.

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