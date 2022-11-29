Родственникам футболистов сборной Ирана угрожают пытками перед матчем ЧМ с США

Родственники иранских футболистов столкнулись с давлением властей перед матчем чемпионата мира с США, передает "Чемпионат".

Им угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут себя "правильно вести" перед игрой.

Отмечается, что десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за футболистами команды Ирана. Игрокам запрещено покидать расположение сборной и встречаться с иностранцами.

Напомним, матч Иран - США состоится сегодня, в ночь с 29 на 30 ноября, в 01:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В группе В лидирует с четырьмя очками команда Англии. Второе место занимают иранцы, у которых три очка. Сборная США идет третьей с двумя ничьими и двумя баллами. Уэльс замыкает турнирную таблицу с одним очком.