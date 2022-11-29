Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Родственникам футболистов сборной Ирана угрожают пытками перед матчем ЧМ с США

Родственникам футболистов сборной Ирана угрожают пытками перед матчем ЧМ с США
©twitter.com/MyBookie

Родственники иранских футболистов столкнулись с давлением властей перед матчем чемпионата мира с США, передает "Чемпионат".

Им угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут себя "правильно вести" перед игрой.

Отмечается, что десятки офицеров Корпуса стражей исламской революции ведут наблюдение за футболистами команды Ирана. Игрокам запрещено покидать расположение сборной и встречаться с иностранцами.

Напомним, матч Иран - США состоится сегодня, в ночь с 29 на 30 ноября, в 01:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

В группе В лидирует с четырьмя очками команда Англии. Второе место занимают иранцы, у которых три очка. Сборная США идет третьей с двумя ничьими и двумя баллами. Уэльс замыкает турнирную таблицу с одним очком.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 по футболу США Иран

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus