Редкое явление для футбола произошло в матче ЧМ-2022

Сборная Коста-Рики по футболу потерпела крупное поражение от Испании (0:7) в рамках группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Спорт-Экспресс", за весь матч костариканцы не нанесли ни одного удара по воротам. Это всего лишь второй такой случай с 1966 года (когда стала собираться такая статистика).

Ранее матч ЧМ без ударов завершила также сборная Коста-Рики в 1990 году против Бразилии (0:1).

Испания, в свою очередь, в прошедшем матче установила новые рекорды ЧМ.

В следующем туре ЧМ-2022, 27 ноября, Испания сыграет с Германией, а Коста-Рика встретится с Японией. С турнирным положением команд в группе E можно ознакомиться здесь.

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