В раздевалку сборной Аргентины занесли 10 миллионов долларов за победу на ЧМ-2022

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) вручила сборной Аргентины призовые в размере 10 миллионов долларов за победу на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает президент организации Алехандро Домингес в Twitter.

"Мы добрались до раздевалки чемпиона мира, чтобы отдать приз в размере 10 миллионов долларов США от КОНМЕБОЛ за победу", - написал он в соцсетях.

Llegamos hasta el vestuario del campeón del mundo para entregar el premio de la @CONMEBOL de USD 10 millones por la obtención del título.



¡Momentos inolvidables, al lado de una gran selección! 🇦🇷👏🏻 pic.twitter.com/jYPrd45Wxo — Alejandro Domínguez (@agdws) December 18, 2022

Напомним, что основное и дополнительное время финальной встречи Аргентина - Франция завершилось вничью, а серию послематчевых пенальти лучше исполнили аргентинцы.

Таким образом аргентинская сборная в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Прежде она побеждала на мундиалях 1978 и 1986 годов.