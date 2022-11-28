Прямая трансляция матчей Бразилии, Португалии и еще двух игр ЧМ-2022 по футболу

Сегодня, 28 ноября, пройдут очередные матчи группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют Камерун - Сербия (16:00), Южная Корея - Гана (19:00), Бразилия - Швейцария (22:00), Португалия - Уругвай (01:00). Все игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.
Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.
С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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