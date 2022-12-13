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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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В полуфинале ЧМ-2022 Месси и Модрич встретятся в 29-й раз: кто чаще побеждал, забивал и не только?

В полуфинале ЧМ-2022 Месси и Модрич встретятся в 29-й раз: кто чаще побеждал, забивал и не только?
©FIFA World Cup

Уже сегодняшней ночью, в 01:00 по времени Астаны, на чемпионате мира-2022 в Катаре пройдет первый полуфинальный матч между сборными Аргентины и Хорватии. Это будет не только противостояние мощнейших национальных команд, но и очередная очная встреча между их лидерами - 35-летним Лионелем Месси и 37-летним Лукой Модричем. Они столкнутся лицом к лицу в официальных матчах в 29-й раз в карьере. Корреспондент Vesti.kz подробно изучил статистику их встреч.

Месси и Модрич являются лучшими футболистами своих стран. Если Лео претендует на звание лучшего игрока в истории этого вида спорта, завоевал семь "Золотых мячей", стал рекордсменом аргентинцев по количеству проведенных матчей (170) и по голам (95), то у Модрича тоже есть "Золотой мяч", а также рекорд по количеству проведенных игр за сборную (160). 

Несмотря на свой возраст, оба игрока продолжают играть ключевые роли в сборной и выводить команду на поле с капитанской повязкой. Самое интересное, что первая их игра друг против друга прошла также в рамках матча сборных. Это случилось в марте 2006-го, когда в товарищеской встрече 18-летний Месси и 20-летний Модрич впервые увидели друг друга. Месси более ярко проявил себя в индивидуальном плане, записав на свой счет гол и ассист, но зато команда Модрича добыла победу - 3:2.

Всего они два раза играли друг против друга в рамках международных матчей. 26 раз они присутствовали в заявке на игру, когда сталкивались их клубы: дважды это было противостояние ПСЖ и "Реала", 24 раза - противостояние между "Барселоной" и "Реалом".

Как ни странно, чаще в этих играх побеждали команды Модрича - 13 раз против девяти побед у Месси. Еще шесть раз была зафиксирована ничья. По количеству забитых мячей команды Луки также были получше - 46:41. Однако индивидуальная статистика Лео не может не впечатлять: 12 голов и пять ассистов в 28 сыгранных матчах. У Модрича - два мяча и три результативных паса в 26 играх (в двух он оставался на скамейке запасных). Но не стоит забывать, что если Лионель является нападающим, то Лука - полузащитник.

Всего матчей между их командами: 28
Побед Модрича: 13
Побед Месси: 9
Ничьих: 6
Разница голов: 46:41 в пользу команд Модрича

Отыграли матчей целиком (Месси - Модрич): 26-16
Выходили на замену в ходе игры: 2-5
Заменялись по ходу матча: 0-5
Оставались на скамейке всю игру: 0-2

Голы (Месси - Модрич): 12-2
Ассисты: 5-3
Желтые карточки: 5-2
Выводили команды с капитанской повязкой: 9-1 (их единственная капитанская дуэль произошла на ЧМ-2018)

"Барселона" - "Реал Мадрид": 24 матча
Аргентина - Хорватия: два матча
ПСЖ - "Реал Мадрид": два матча

Вот полный список матчей по порядку, которые мы постарались подкрепить интересными фотографиями и видео:

1: 1 марта 2006: Хорватия 3:2 Аргентина, товарищеский матч

18-летний Месси: отыграл весь матч, забил гол и сделал ассист.
20-летний Модрич: вышел в старте и был заменен на 84-й минуте.

2: 30 августа 2012: "Реал Мадрид" 2:1 "Барселона", ответный матч Суперкубка Испании

25-летний Месси: отыграл весь матч и забил гол со штрафного.
26-летний Модрич: вышел на замену на 82-й минуте встречи.

3: 7 октября 2012: "Барселона" 2:2 "Реал Мадрид", седьмой тур Ла Лиги

25-летний Месси: отыграл весь матч и оформил дубль.
27-летний Модрич: остался на скамейке запасных.

4: 31 января 2013: "Реал Мадрид" 1:1 "Барселона", первый полуфинальный матч Кубка Испании

25-летний Месси: отыграл весь матч и сделал голевую передачу.
27-летний Модрич: вышел на замену на 58-й минуте встречи.

5: 27 февраля 2013: "Барселона" 1:3 "Реал Мадрид", второй полуфинальный матч Кубка Испании

25-летний Месси: отыграл 90 минут.
27-летний Модрич: остался на скамейке запасных.

6: 2 марта 2013: "Реал Мадрид" 2:1 "Барселона", 26-й тур Ла Лиги

25-летний Месси: провел на поле всю игру и забил гол.
27-летний Модрич: отыграл 90 минут и отметился результативной передачей.

7: 26 октября 2013: "Барселона" 2:1 "Реал Мадрид", десятый тур Ла Лиги

26-летний Месси: провел на поле 90 минут.
28-летний Модрич: провел на поле 90 минут.

8: 24 марта 2014: "Реал Мадрид" 3:4 "Барселона", 29-й тур Ла Лиги

26-летний Месси: оформил хет-трик и сделал ассист за 90 минут.
28-летний Модрич: получил желтую карточку и был заменен в компенсированное время.

9: 16 апреля 2014: "Барселона" 1:2 "Реал Мадрид", финал Кубка Испании

26-летний Месси: провел на поле 90 минут.
28-летний Модрич: отыграл все 90 минут.

10: 25 октября 2014: "Реал Мадрид" 3:1 "Барселона", девятый тур Ла Лиги

27-летний Месси: за 90 минут игры заработал желтую карточку.
29-летний Модрич: вышел в старте и был заменен на 89-й минуте.

11: 22 марта 2015: "Барселона" 2:1 "Реал Мадрид", 28-й тур Ла Лиги

27-летний Месси: отыграл весь матч и отметился ассистом.
29-летний Модрич: провел на поле 88 минут и заработал желтую карточку.

12: 21 ноября 2015: "Реал Мадрид" 0:4 "Барселона", 12-й тур Ла Лиги

28-летний Месси: вышел на замену на 56-й минуте игры.
30-летний Модрич: провел на поле весь матч.

13: 2 апреля 2016: "Барселона" 1:2 "Реал Мадрид", 31-й тур Ла Лиги

28-летний Месси: провел на поле весь матч.
30-летний Модрич: провел на поле весь матч.

14: 3 декабря 2016: "Барселона" 1:1 "Реал Мадрид", 14-й тур Ла Лиги

29-летний Месси: вывел команду с капитанской повязкой и отыграл весь матч.
31-летний Модрич: провел на поле 90 минут и отметился голевой передачей.

15: 23 апреля 2017: "Реал Мадрид" 2:3 "Барселона", 33-й тур Ла Лиги

29-летний Месси: за 90 минут оформил дубль и получил желтую карточку.
31-летний Модрич: провел на поле весь матч.

16: 17 августа 2017: "Реал Мадрид" 2:0 "Барселона", ответный матч Суперкубка Испании

30-летний Месси: провел на поле 90 минут в роли капитана.
31-летний Модрич: провел на поле 90 минут.

17: 23 декабря 2017: "Реал Мадрид" 0:3 "Барселона", 17-й тур Ла Лиги

30-летний Месси: за 90 минут забил гол и сделал ассист.
32-летний Модрич: провел на поле весь матч.

18: 6 мая 2018: "Барселона" 2:2 "Реал Мадрид", 36-й тур Ла Лиги

30-летний Месси: за 90 минут забил гол и получил желтую карточку.
32-летний Модрич: провел на поле весь матч.

19: 21 июня 2018: Аргентина 0:3 Хорватия, групповой этап ЧМ-2018

30-летний Месси: провел на поле весь матч в роли капитана.
32-летний Модрич: вывел команду на поле с капитанской повязкой, отыграл 90 минут и забил гол.

20: 6 февраля 2019: "Барселона" 1:1 "Реал Мадрид", первый полуфинальный матч Кубка Испании

31-летний Месси: вышел на замену на 63-й минуте.
33-летний Модрич: провел на поле весь матч.

21: 27 февраля 2019: "Реал Мадрид" 0:3 "Барселона", ответный полуфинальный матч Кубка Испании

31-летний Месси: отыграл весь матч с капитанской повязкой.
33-летний Модрич: провел на поле весь матч.

22: 2 марта 2019: "Реал Мадрид" 0:1 "Барселона", 26-й тур Ла Лиги

31-летний Месси: отыграл 90 минут с капитанской повязкой.
33-летний Модрич: провел на поле весь матч.

23: 18 декабря 2019: "Барселона" 0:0 "Реал Мадрид", десятый тур Ла Лиги

32-летний Месси: провел на поле 90 минут в качестве капитана.
34-летний Модрич: вышел на замену на 80-й минуте.

24: 1 марта 2020: "Реал Мадрид" 2:0 "Барселона", 26-й тур Ла Лиги

32-летний Месси: провел на поле 90 минут в роли капитана и получил желтую карточку.
34-летний Модрич: вышел на замену на 79-й минуте.

25: 24 октября 2020: "Барселона" 1:3 "Реал Мадрид", седьмой тур Ла Лиги

33-летний Месси: с капитанской повязкой отыграл весь матч и заработал желтую карточку.
35-летний Модрич: вышел на замену на 69-й минуте и забил гол.

26: 10 апреля 2021: "Реал Мадрид" 2:1 "Барселона", 30-й тур Ла Лиги

33-летний Месси: 90 минут игры с капитанской повязкой.
35-летний Модрич: провел на поле весь матч.

27: 15 февраля 2022: ПСЖ 1:0 "Реал Мадрид", первый матч 1/8 финала ЛЧ

34-летний Месси: провел на поле 90 минут и не реализовал пенальти
36-летний Модрич: отыграл 82 минуты встречи.

28: 9 марта 2022: "Реал Мадрид" 3:1 ПСЖ, ответный матч 1/8 финала ЛЧ

34-летний Месси: отыграл 90 минут.
36-летний Модрич: провел на поле весь матч и сделал голевую передачу.

Отметим, что Месси и Модрич также пересекались в неофициальных матчах, к примеру, во время предсезонных сборов и турне в США. Но эти игры в статистику мы заносить не стали, так как статус матчей не был официальным.

Для обоих игроков это практически точно последний чемпионат мира. Для полной коллекции наград и достижений Лео как раз не хватает кубка мира, и это его живая мечта. Что касается Модрича, то он тоже грезит о победе на мундиале, ведь четыре года назад он был близок к этому, но проиграл в финале Франции (2:4).

Благодаря очному противостоянию двух великих капитанов эта игра будет еще более зрелищной и незабываемой. Сейчас они играют в разных чемпионатах, и с каждым годом они не молодеют. Кто знает, быть может, это их последняя игра друг с другом?

Прямая трансляция матча полуфинала ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Хорватия

Фото: Twitter (5), ФК "Барселона" (10, 14), Ла Лига (7-9, 11-13, 17), Copa del Rey (6), ФК "Реал Мадрид" (15), ФИФА (1-4, 16), UEFA (18)©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Катар Аргентина Хорватия Месси Лионель Модрич Лука Реал Мадрид Барселона ПСЖ

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