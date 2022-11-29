Пепе вошел в число самых возрастных футболистов в истории чемпионатов мира

Защитник сборной Португалии Пепе вошел в тройку самых возрастных полевых игроков в истории чемпионатов мира по футболу, сообщает Sky Sports.

Накануне в победном матче против Уругвая он вышел на поле в возрасте 39 лет и 275 дней.

Он также является самым возрастным полевым игроком на чемпионате мира в истории его национальной команды.

Лидерство же в этом рейтинге принадлежит Роже Миллу, который выступал на ЧМ-1994 за Камерун в 42 года и 39 дней. Вторым идет Атиба Хатчинсон из сборной Канады, который на нынешнем ЧМ вышел на поле в 39 лет и 292 дня.

Напомним, что накануне сборная Португалии в матче 2-го тура группового этапа обыграла Уругвай со счетом 2:0 и досрочно вышла в плей-офф.