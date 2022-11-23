Нойер разобрал сенсационное поражение Германии от Японии на ЧМ-2022

Вратарь и капитан сборной Германии Мануэль Нойер высказался о сенсационном поражении своей команды от Японии в матче чемпионата мира в Катаре. Он назвал причины такого результата.

"Мы упустили много моментов для взятия ворот. Мы не очень хорошо действовали в обороне на последних минутах. Япония оказала на нас давление при игре один в один, и это доставляло беспокойство. Нам нужно было лучше занимать позиции на поле, как это делали в первом тайме.

На самом деле мы контролировали игру, но затем позволили сопернику все перевернуть. Если вы не будете проявлять себя, если не продемонстрируете своё присутствие на поле, тогда заплатите высокую цену. Именно это сегодня и произошло.

Сейчас мы находимся под большим давлением. Для меня это была самая важная игра, и мы ее проиграли. Мы должны показать другую команду в матче с Испанией, самым сложным соперником. Мы должны выложиться полностью и продемонстрировать на поле весь потенциал, который у нас есть", - цитирует Нойера "Чемпионат" со ссылкой на немецкие СМИ.

Напомним, Германия забила первой, но в итоге сенсационно проиграла Японии со счетом 1:2.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!