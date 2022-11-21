Нападающий "Барселоны" пропустит первый матч ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи ван Гал сообщил, что форвард "Барселоны" Мемфис Депай может пропустить первый матч национальной команды на чемпионате мира-2022 в Катаре, передает "Спорт-Экспресс".

Матч группы А Сенегал - Нидерланды состоится сегодня, 21 ноября, начало - в 22:00 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Потеря Депая для нас будет таким же ударом, как для соперника отсутствие Мане. Нам очень сильно будет не хватать Мемфиса", - сказал ван Гал.

Мундиаль стартовал 20 ноября. В матче открытия Катар проиграл Эквадору.

С полным расписанием трансляций ЧМ-2022 в Казахстане можно ознакомиться здесь.

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