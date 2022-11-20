На ЧМ-2022 забили первый гол

Капитан сборной Эквадора Эннер Валенсия стал автором первого гола на чемпионате мира-2022. На 16-й минуте встречи 33-летний нападающий реализовал пенальти в матче с хозяевами турнира - Катаром, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Форвард турецкого "Фенербахче" смог открыть счет со второго раза. На третьей минуте Эннер уже забил с игры, но его гол был отменен из-за офсайда. Однако 13 минут спустя капитан сам же заработал пенальти, "посадив" на желтую карточку голкипера соперников, и реализовал 11-метровый.

Для Валенсии это четвертый гол на чемпионатах мира. В 2014-м в Бразилии он забил трижды.

Отметим, что это матч открытия ЧМ-2022. Ранее на этом же стадионе "Аль-Байт" прошла церемония открытия мундиаля. Также в группе А выступят команды Нидерландов и Сенегала.