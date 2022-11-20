Старт дан! В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022

В катарском городе Эль-Хаур на стадионе "Аль-Байт" состоялась официальная церемония открытия чемпионата мира по футболу-2022. Это мероприятие прошло прямо перед стартом матча открытия между сборными Катара и Эквадора, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках церемонии на 60-тысячной арене зрители увидели выступление с участием известного актера Моргана Фримана, танцевальный номер с флагами всех стран - участниц ЧМ и выступление популярного корейского артиста Чонгука.

Также зрители услышали гимны предыдущих мундиалей, вспомнили талисманов уже прошедших турниров и не только. Все это прошло на заполненной 60-тысячной арене "Аль-Байт".

Напомним, что матч открытия ЧМ-2022 между хозяевами из Катара и их соперниками из Эквадора начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире эту игру покажет телеканал Qazsport.

Фото: FIFA©️

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